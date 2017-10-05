В Баку водитель авто сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате чего был сбит пешеход. Как сообщает Report, в поселке 2-й Забрат, легковушка сбила Рауфа Эвез оглу Гаракишиева, когда тот переходил дорогу.

Несмотря на то, что мужчина получил серьезные увечья, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью водителя такси. В полицейском управлении Сабунчинского района ведется расследование по факту.