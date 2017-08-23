Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время столкновения автомобилей пострадали два пешехода.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Бакиханов столкнулись два легковых автомобиля. Во время происшествия металлические части столкнувшихся автомобилей нанесли увечья идущим вдоль дороги Мехрибан Талыб гызы Набиевой 1963 г.р. и ее сыну Джошкуну Дашгын оглу Набиеву 2005 г.р. В результате они оба получили различные телесные повреждения.

Пострадавшие после оказания им первой медицинской помощи в больнице были выписаны домой.

Факт расследуется.