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    В Баку во время столкновения автомобилей пострадали два пешехода

    Пострадавшие после оказания им первой медицинской помощи в больнице были выписаны домой

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время столкновения автомобилей пострадали два пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Бакиханов столкнулись два легковых автомобиля. Во время происшествия металлические части столкнувшихся автомобилей нанесли увечья идущим вдоль дороги Мехрибан Талыб гызы Набиевой 1963 г.р. и ее сыну Джошкуну Дашгын оглу Набиеву 2005 г.р. В результате они оба получили различные телесные повреждения.

    Пострадавшие после оказания им первой медицинской помощи в больнице были выписаны домой.

    Факт расследуется.

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