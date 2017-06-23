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    В Баку во время ремонта колесо упало на голову мастера

    Он получил черепно-мозговую травму© Courtesy İmage

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку автомобильный мастер получил травму в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в авторемонтном цехе на трассе Хырдалан-Мехтиабад.

    Во время ремонта находящейся на подъемнике машины на мастера Агаева Аслана Гачаг оглу 1970 г.р. упало колесо. В результате мастер получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

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