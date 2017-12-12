В Баку во время массовой драки два человека получили ножевые ранения

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку два человека получили ножевые ранения во время массовой драки.

Как сообщает Report, на проспекте Гара Гараева, 26 пятеро мужчин устроили драку.

В результате Руслан Исрафил оглу Алекперов 1985 г.р. и Турал Гаджимамед оглу Гурбанов 1985 г.р. получили ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. По сообщению врачей, состояние Т. Гурбанова оценивается как тяжелое.

По факту в 25-ом отделении Низаминского районного управления полиции ведется расследование.