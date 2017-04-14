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    В Баку произошло тяжелое ДТП, трое сгорели заживо - ВИДЕО -ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© Report.az

    ***9:28

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сгорел автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент имел место на Зыхском шоссе в Сураханском районе.

    Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем KIA. В результате столкновения загорелся автомобиль ВАЗ-2107.

    К месту происшествия были привлечены спасатели государственной пожарной службы и службы спасения в особо рискованных ситуациях МЧС. Как сообщили Report в МЧС, все три пассажира автомобиля ВАЗ-2107 сгорели. Личности пострадавших устанавливаются.

    По факту ведется расследование.

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