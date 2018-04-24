В Баку во дворе здания вырублены деревья, на их месте строится объект - ВИДЕО

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Во дворе здания по улице Юсифа Сафарова 12A Хатаинского района Баку были вырублены 6 сосен, а территория ограждена для строительства объекта.

Об этом Report сообщили жильцы.

По их словам, территория подведомственна ЖЭУ №110 Объединения жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района. Однако, объединение не принимает никаких мер.

Жильцы отмечают, что Хозяйственное объединение по озеленению города Баку столичной мэрии внезапно приняло решение о вырубке деревьев: "Приехавшие люди вырубили 6 эльдарских сосен, которым наверное по 50 лет, а также обрезали другие деревья. Нам же сказали, что эти деревья были дикорастущими, поэтому их срубили, а на их месте посадят новые. Мы поверили им и надеялись, что будут посажены новые деревья. Однако позже выяснилось, что нас обманули и на территории ведется подготовка к строительству объекта. Вместе с соседями мы обратились в 37-е отделение полиции Хатаинского РУП. Полиция увела жалобщиков в отделение, и, воспользовавшись отсутствием людей, территорию оградили. Жильцам даже предлагали деньги, чтобы те не вмешивались".

По словам одного из жильцов, на территории есть и другие постройки, а единственное место для отдыха, прогулок на свежем воздухе и игры для детей пытаются захватить.