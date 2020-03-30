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В Баку военнослужащие Внутренних войск привлечены к совместной службе с полицией

В Баку Внутренние войска и полиция будут работать вместе

В связи с усилением мер специального карантинного режима в Баку военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики (МВД) были привлечены к совместной службе с полицией.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, целью является недопущение распространения коронавирусной инфекции, предотвращение возможных последствий пандемии, полное и всестороннее выполнение ограничительных мер:

"Военнослужащие Внутренних войск совместно с полицией будут нести службу на всей территории столицы".

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