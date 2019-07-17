На дорогах Баку вновь вступает в силу запрет на движение по желтым полосам

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, в связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" до 28 июля с целью обеспечения безопасности движения на улицах и проспектах столицы планируется проведение ряда мероприятий.

В период проведения фестиваля дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, повысится контроль над территориями, где пройдут соревнования.

Напомним, что движение по желтым (разделительным) полосам других автомобилей создает правовую основу для административной ответственности владельцев транспортных средств и водителей. Поэтому водителям рекомендуется не следовать по этим полосам.

Так, нанесенные на улицах и проспектах столицы - Зии Буньядова, Гара Гараева, Нефтчиляр, Ататюрка, Х.Алескерова, Азадлыг, З.Алиевой, Тбилисском, Московском, У.Гаджибекова, Р.Исмалова и др. автополосы желтого цвета со специальными указателями контролируются камерами видеонаблюдения.

Учитывая значимость мероприятия, водителям и владельцам автомобилей рекомендуется на это время воспользоваться общественным транспортом во избежание искусственных пробок и плотности на дорогах.