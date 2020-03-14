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В Баку внезапно загорелся автомобиль - ФОТО

​В Баку внезапно загорелся автомобиль

В столице сгорел легковой автомобиль.

Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Так, на улице братьев Мардановых оставленный владельцем автомобиль марки "Passat Volkswagen" с государственным номером "99-SA-813 внезапно вспыхнул и загорелся.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.

К счастью, никто не пострадал. Однако другая машина, припаркованная рядом с ней, была повреждена.

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