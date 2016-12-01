В Баку сын известного предпринимателя скоропостижно скончался за несколько дней до свадьбы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку внезапно умер сын известного бизнесмена.

Как сообщает Report, инцидент произошел на мосту в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Так, 20-летнему Алиеву Асиму Нариман оглу, ехавшему с братом Шахрияром Алиевым в автомобиле марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10 SL 222, внезапно стало плохо. А.Алиев попросил брата остановиться, чтобы подышать свежим воздухом. Стоящий на мосту парень внезапно упал. Ш.Алиев сразу же доставил брата в больницу, однако спасти его не удалось. По словам врачей, А.Алиев перенес инфаркт.

Отметим, что А.Алиев является сыном владельца ООО "Гарадаг Бройлер" и Дворца торжеств "Шахрияр" Наримана Алиева. 10 декабря должна была состояться свадьба А.Алиева. Его невестой была дочь высокопоставленного должностного лица органов полиции.