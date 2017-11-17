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    В Баку внезапно потерявший управление водитель совершил ДТП - ФОТО

    Авария произошла во время движения в направлении круга Бешмертебе© Report

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В ночные часы в Ясамальском районе Баку зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, водитель ехавшего в направлении "круга Бешмертебе" по улице Шихали Гурбанова автомобиля марки Nissan внезапно потерял управление.

    В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем марки Mercedes. Автомобилям причинен ущерб, однако пострадавших нет.

    По факту начато расследование.

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