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    В Баку владелец кафе и его сын избили клиента

    В результате у клиента переломы костей лица

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла драка, в результате которой пострадал один человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из кафе в поселке Сулутепе.

    Посетитель кафе 47-летний Искендеров Рагиб Исмаил оглу поспорил с владельцем кафе и его сыном. В результате спора владелец кафе и его сын избили Р. Искендерова. В итоге клиент получил переломы костей лица  и был госпитализирован.

    По факту расследование ведет 40-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции.

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