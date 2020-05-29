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В Баку владелец донерной оштрафован на 2 000 манатов

​В Баку владелец донерной оштрафован на 2 000 манатов

В Баку выявлено очередное нарушение правил особого карантинного режима.

Как сообщает Report, донерная "Keyfi manqal" в Бинагадинском районе работала в часы, когда деятельность запрещена в соответствии с правилами карантинного режима.

Во время рейда сотрудниками правоохранительных органов выявлено, что в донерной работали 4 человека. В отношении владельца объекта составлен административный протокол, он оштрафован на 2 000 манатов, работники - на 100 манатов.

Отметим, что согласно правилам, принятым Оперативным штабом при Кабинете министров, во всех заведениях общественного питания клиентам можно оказывать услуги с 08:00 до 18:00.

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