​В Баку владелец донерной оштрафован на 2 000 манатов

В Баку выявлено очередное нарушение правил особого карантинного режима.

Как сообщает Report, донерная "Keyfi manqal" в Бинагадинском районе работала в часы, когда деятельность запрещена в соответствии с правилами карантинного режима.

Во время рейда сотрудниками правоохранительных органов выявлено, что в донерной работали 4 человека. В отношении владельца объекта составлен административный протокол, он оштрафован на 2 000 манатов, работники - на 100 манатов.

Отметим, что согласно правилам, принятым Оперативным штабом при Кабинете министров, во всех заведениях общественного питания клиентам можно оказывать услуги с 08:00 до 18:00.