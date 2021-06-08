В Баку владельца ресторана оштрафовали за концерт Мустафы Чечели

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало видеозапись концерта в ресторане Istanbul Meyhane Bilgah.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало видеозапись концерта в ресторане Istanbul Meyhane Bilgah.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, владелец ресторана был оштрафован за грубое нарушение правил карантина в ходе концертной программы известного турецкого певца Мустафы Чечели.

Он отметил, что 5 июня в связи с открытием ресторана Istanbul Meyhane Bilgah, расположенного в поселке Бильгях Сабунчинского района Баку, была организована концертная программа, в ходе которой были нарушены правила особого карантинного режима:

"Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции остановили проведение мероприятия. В отношении владельца ресторана и организатора концерта Бурхана Абдуллазаде составлен протокол об административном правонарушении по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях".