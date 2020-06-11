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В Баку выявлены кафе - нарушители карантина

В Баку выявлены кафе - нарушители карантина

В Бинагадинском районе Баку выявлены кафе, нарушившие особый карантинный режим, условия превентивных мер и не соблюдавшие социальную дистанцию. 

Как сообщает Report, в результате мер, осуществленных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, пост-патрульной службы и 40-го отделения полиции, были привлечены к административной ответственности владельцы и посетители кафе "Фахралы" в поселке Юхары Сулутепе и кафе "Шуша" в Баладжарах. 

В целом, были задержаны 7 человек. Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, арендатор кафе "Шуша" был оштрафован на 1 500 манатов, а другие лица - на 100 манатов.

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