В Баку выявлены кафе - нарушители карантина

В Бинагадинском районе Баку выявлены кафе, нарушившие особый карантинный режим, условия превентивных мер и не соблюдавшие социальную дистанцию.

Как сообщает Report, в результате мер, осуществленных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, пост-патрульной службы и 40-го отделения полиции, были привлечены к административной ответственности владельцы и посетители кафе "Фахралы" в поселке Юхары Сулутепе и кафе "Шуша" в Баладжарах.

В целом, были задержаны 7 человек. Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, арендатор кафе "Шуша" был оштрафован на 1 500 манатов, а другие лица - на 100 манатов.