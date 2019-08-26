В Баку выехавшие на встречную полосу автобусы подвергли пассажиров опасности - ВИДЕО

На камеру попали водители автобусов, которые в Бинагадинском районе Баку грубо нарушили правила дорожного движения.
Как передает Report, водители автобусов с государственными номерными знаками 99 NU 969 и 90 OH 867 выехали на встречную полосу.
Таким образом они нарушили требования статьи 327.4 Кодекса об административных проступках. По этой статье, водитель должен быть оштрафован на 100 манатов и 4 балла штрафа.
Однако важнее, чтобы соответствующие государственные структуры приняли необходимые меры в отношении водителей автобусов, подвергших жизни пассажиров опасности.
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