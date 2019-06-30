В Баку ветер сломал дерево стоящее на дороге у жителей - ФОТО

Наблюдаемый уже второй день ветер на территории страны, нанёс уроны в Баку.

Как передаёт "Report", в результате природного явления наряду с несколькими районами столицы, на улице Исмаила Мамедова 21, Низаминского района, сломалось дерево.

Жители сказали что, аналогическое происшествие сдесь было и это повторяется уже 2-й раз.

По их словам, в связи с тем что, это случилось в ночное время, никто не пострадал, несмотря что дерево находилось рядом с автомобильной и пешеходной дорогой.