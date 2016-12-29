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    В Баку велосипедист сбил женщину и сбежал с места происшествия

    По факту ведется расследование в Хазарском районном управлении полиции

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 69-летнюю женщину сбил велосипед. 

    Как сообщает Report, случай произошел в Хазарском районе.

    Согласно информации, в поселке Бузовна 69-летнюю Асадову Шафигу Мамедгасан гызы сбил неизвестный на велосипеде, в результате удара она сломала ребра. Велосипедист скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей женщине. Очевидцы доставили Ш.Асадову в больницу. 

    По факту ведется расследование в Хазарском районном управлении полиции.

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