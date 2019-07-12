В Баку ведется расследование в связи с организаторами нелегальных тотализаторов

В Управлении следствия и дознания ГУП Баку ведется разбирательство в связи с конфликтом между Общественным объединением "Помощь инвалидам отечественной войны" и ЗАО Caspian Tech по поводу выдачи лицензии пункту ОО, где действовала букмекерская контора под торговой маркой "Топаз".

Начальник пресс-службы ГУП Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что в обращении ЗАО Caspian Tech утверждается, что Юсифов Эльшан и другие под торговой маркой "Топаз" организовывали незаконный тотализатор.

Расследование установило, что 30 октября 2018 года за нарушение правил организации ставок в пункте "Топаз" по адресу Хатаинский район, ул.К.Мехмандарова была ликвидирована лицензия Севиль Алекперовой, а 25 мая 2019 года – Эльшана Юсифова, за нарушения правил в пункте "Топаз" на пресечении улиц Г.Гараева и Р.Рустамова в Низаминском районе.

В знак протеста против решения о ликвидации лицензии со стороны ЗАО Caspian Tech, представившийся заместителем председателями Общественного объединения Меджид Мамедов вместе с 18-ю инвалидами посетили здание ЗАО, где устроили шум и требовали восстановить лицензии Алекперовой и Юсифова или выдать лицензию на имя общества инвалидов.

В главном управлении продолжается расследование.