В Баку в бытовых отходах обнаружены оружие и боеприпасы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Балаханы на заводе по сортировке твёрдых бытовых отходов (ТБО) ОАО "Чистый город" (Tamiz Shahar ) в ходе сортировки бытовых отходов обнаружены детали оружия и боеприпасов. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО.

Найденные предметы переданы полиции. ОАО "Чистый город" вместе с актом сдачи-приема передал 12-му отделению полиции 161 учебных патронов 7.62 калибра, 38 патронов 7.62 калибра, 9 патронов 5.45 калибра, 2 радиоприемника, 1 прибор для обматывания провода радиоприемника, 1 комплект военных биноклей, 30 мм PDM-2 снаряд, 1 ружейный приклад.

Отметим, что завод занимается сортировкой твердых бытовых отходов (метал, стекло, пластик, бумага). Отсортированные отходы подготавливаются для вторичной переработки.