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    Первый замглавы ИВ Ясамальского района: Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

    Ветреная погода способствовала усилению пожара© Report.az

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Как заявил Report первый заместитель главы Исполнительной власти Ясамальского района Самед Исламов предположительно пожар произошел из-за возникшего в проводке короткого замыкания: "По сообщению сотрудников МЧС, сгорела кровля здания площадью 240 кв. м. Ветреная погода усилила пожар. Пожар не перекинулся на какую-либо из квартир. В настоящее время продолжается расследование".

    ***11:14

    Как сообщил Report врач Центра скорой медицинской помощи Эльдар Джафаров, на основании вызова они прибыли на место происшествия в районе 09:34. По словам врача, пока к ним не было обращений в связи с отравлением от дыма или ожогами.

    Жители отметили, что пожар произошел утром, примерно в 09:10. Они заявили, что возгорание началось с крыши здания.

    Первый заместитель главы Исполнительной власти Ясамальского района Самед Исламов сообщил журналистам, что в настоящее время создана следственная группа, ведется расследование: "После того, как станет известен виновник произошедшего, будет принято решение. Жителям будет оказана соответствующая помощь. После того, как пожар будет полностью потушен, жители будут обеспечены газом и светом".

    Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Report, пожар в здании на территории проспекта Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку потушен.

    ***10:23

    В Баку в жилом здании произошел пожар.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в одном из зданий на территории проспекта Иншаатчылар в Ясамальском районе.

    Пожар начался с крыши здания.

    Для тушения пожара были привлечены 8 пожарных машин министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    В настоящее время пожар продолжается.

    Будет дана дополнительная информация.

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