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    В одном из зданий Баку произошел пожар, в результате которого пострадало два человека, жители эвакуированы - ФОТО

    По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрических проводах© Report.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В многоэтажном здании Хатаинского района столицы произошел пожар, в результате которого пострадало два человека. 

    Как сообщает Report, возгорание было зарегистрировано в шахте 21-этажного здания, расположенного по адресу проспект Гянджа, 29.

    Пожар сопровождался задымлением. В результате двое жителей здания, в том числе и один малолетний были госпитализированы с диагнозом отравления дыма. 

    К месту происшествия были привлечены сотрудники и 5 машин Государственной противопожарной службы министерства чрезвычайных ситуаций и 4 автомобиля скорой помощи. Все жители дома были эвакуированы.

    По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрических проводах.

    Выясняются точные причины возгорания.

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