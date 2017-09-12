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    В столице в населенном вынужденными переселенцами здании произошел пожар - ФОТО

    Сгорело несколько квартир

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар в здании, где проживают вынужденные переселенцы.

    Как сообщает Report, в Хатаинском районе произошло возгорание в 27-квартирном доме, в котором проживают вынужденные переселенцы. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции нескольких квартир. Оставшаяся часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен в 05:54.

    Отметим, что в здании, где произошел пожар, в основном проживают вынужденные переселенцы из Зангиланского, Физулинского, Агдамского, Лачинского районов.

    (фотографии с места пожара взяты из социальных сетей)

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