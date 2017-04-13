В Баку в зале суда задержана женщина, совершившая мошенничество под видом трудоустройства в полицию

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу обвиняемой в мошенничестве Мехпары Кязымовой.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.
Решением суда М. Кязымова была приговорена к лишению свободы сроком на 7 лет. Принятое в отношение нее решение о передаче под наблюдение полиции было заменено на заключение под стражу. Она была арестована в зале суда.
Отметим, что М. Кязымова получила у жительницы Баку некой Бахар 38 тыс. манатов, пообещав устроить ее брата на работу в органы полиции, однако обещание не сдержала.
Она была обвинена по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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