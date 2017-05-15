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    В Баку в зале суда освобожден нанесший своему знакомому ножевые ранения за брань

    На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова зачитан приговор

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был завершен судебный процесс по делу Рашада Гасанова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений своему знакомому.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был зачитан приговор.

    Согласно постановлению суда, в отношении Р. Гасанова была применена ст. 70 Уголовного кодекса и ему назначено условное наказание. Р. Гасанов был выпущен на свободу из зала суда.

    Отметим, что инцидент произошел в этом году в поселке Йени Сураханы. Житель Гедабейского района Р. Гасанов повздорил со своим знакомым, жителем поселка Балаханы Акифом Гулиевым. Спор окончился бранью. В этот момент Р. Гасанов нанес ножевые ранения А. Гулиеву.

    Р. Гасанов был задержан сотрудниками полиции РУП Сураханского района.

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