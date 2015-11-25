В Баку в зале суда арестованы двое мужчин, представлявшихся журналистами

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Шахина Оруджова и Джалила Самедова, обвиняемых в шантаже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова вынесен приговор.

Приговором суда оба обвиняемых осуждены на 5 лет лишения свободы.

Обвиняемые были арестованы в зале суда.

Отметим, что Ш.Оруджов и Д.Самедов узнали об организации притона в кафе "Металлург" в Сумгайыте. Направившись в данное кафе, они произвели видеосъемку. Затем, представившись журналистами, они потребовали с владельцев 5 тыс. манатов для того, чтобы не распространять кадры видеосъемки.

Ш.Оруджов и Д.Самедов обвинялись по ст. 182 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, а равно под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества) УК.