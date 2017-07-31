В Баку в зале суда арестован совершивший мошенничество в отношении женщин

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Азера Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева был зачитан приговор.

По приговору суда А. Ахмедов был лишен свободы сроком на 8 лет 8 месяцев. Подсудимый был арестован в зале суда.

Отметим, что А. Ахмедов совершил мошенничество в отношении Елены Джафаровой на 65 тыс. манатов и Шукюфы Зейналовой на сумму в размере 97 тыс. 500 манатов.

Он обвинялся по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.