В Баку в зале суда арестован обвиняемый в присвоении принадлежащих компании денег

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Эльшана Мамедова, обвиняемого в присвоении денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова вынесен приговор.

По приговору суда, он был лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Подсудимый был арестован в зале суда.

Отметим, что Э.Мамедов работал на должности менеджера по продажам в одной из компаний в Баку. Он был признан виновным в присвоении за период работы принадлежащих компании cредств на сумму 20 тысяч манатов. В его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение) Уголовного кодекса.