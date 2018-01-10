 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку в зале суда арестован обвиняемый в присвоении принадлежащих компании денег

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Эльшана Мамедова, обвиняемого в присвоении денег.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова вынесен приговор.

    По приговору суда, он был лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Подсудимый был арестован в зале суда.

    Отметим, что Э.Мамедов работал на должности менеджера по продажам в одной из компаний в Баку. Он был признан виновным в присвоении за период работы принадлежащих компании cредств на сумму 20 тысяч манатов. В его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Он обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение) Уголовного кодекса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi