В Баку в зале суда арестовано лицо, получившее от граждан 30 тыс. манатов под предлогом налаживания бизнеса

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Эльчина Абдуллаева, обвиняемого в мошенничестве путем взимания у граждан денег под предлогом налаживания бизнеса.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова вынесен приговор.

Согласно приговору суда, Э. Абдуллаев лишен свободы сроком на 8 лет. В его отношении изменена ранее избранная мера пресечения в виде пребывания под наблюдением полиции и Э. Абдуллаев был арестован в зале суда.

Отметим, что Э. Абдуллаев признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. Он под предлогом налаживания бизнеса получил от граждан 30 тыс. манатов.