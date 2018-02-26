В Баку в зале суда арестован бывший председатель муниципалитета

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета села Мухаммедли Абшеронского района Вагифа Набиева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльдара Микаилова был объявлен приговор.

По приговору суда В.Набиев был лишен свободы сроком на 7 лет. Избранная в его отношении мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, бывший председатель муниципалитета был арестован в зале суда.

Отметим, что бывший председатель муниципалитета села Мухаммедли Абшеронского района Вагиф Набиев был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Он был обвинен в нанесении материального ущерба нескольким гражданам, в присвоении их денег. Однако позже он был отпущен под домашний арест.

Во время суда в отношении В.Набиева было возбуждено еще одно уголовное дело за то же деяние. Второе дело рассматривается другим судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсатом Аббасовым.