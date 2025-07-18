В Баку в теплице с помидорами обнаружено 881 кг наркотиков

15:52

В бакинском поселке Маштага сотрудники полиции выявили крупную наркоплантацию, замаскированную под теплицу для выращивания помидоров.

Как сообщили Report в МВД, операция проведена сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП.

По информации, в ходе обыска в теплице было обнаружено 2 066 кустов конопли, общий вес которых составил 881 кг 415 г и 485 г марихуаны.

Владелец участка, 35-летний Рашад Гасанов, задержан. Он признал, что выращивал наркосодержащие растения с целью продажи и создал для них специальные условия, в том числе систему капельного орошения.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый привлечен к следствию. Устанавливаются его криминальные связи и возможные соучастники.