О нас

В Баку в связи с "Формулой-1" перекрыт ряд дорог

В Баку в связи с "Формулой-1" перекрыт ряд дорог Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию относительно последней ситуации на дорогах столицы.
Происшествия
6 июня 2022 г. 09:47
В Баку в связи с Формулой-1 перекрыт ряд дорог

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию относительно последней ситуации на дорогах столицы.

Как сообщили Report в ЦИУТ, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в Баку 10-12 июня, с 01:00 6 июня на основных улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо, будет ограничено движение транспортных средств.

Движение будет восстановлено утром 14 июня.

В настоящее время наблюдается плотность в движении транспорта на следующих дорогах:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт: с пересечения с Ходжасанской дорогой до Бакинского международного автовокзала;

2. На Московском проспекте: от Бакинского международного автовокзала до круга 20 Января, основные и прилегающие дороги;

3. На Бинагадинском шоссе: центр – в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" до пересечения с дорогой Баладжары – Баксол;

4. На улице Ровшана Мустафаева: от круга 20 Января на основной дороге в направлении проспекта Зии Буньядова;

5. На проспекте Гасанбека Зардаби: с пересечения с улицей Мухаммеда Хиябани до круга 20 Января;

6. На Тбилисском проспекте: от круга 20 Января до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении города;

7. На проспекте Зии Буньядова: на основной дороге от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с проспектом Ататюрк, в направлении круга 20 Января;

8. На улице Аббасгулу Ага Бакиханова: от пересечения с улицей Измир до пересечения с улицей Самеда Вургуна, в направлении посольства Турции;

9. От пересечения улицы Кероглу Рагимова с улицей академика Гасана Алиева, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Аэропортовское шоссе: с отрезка на пересечении дороги Ени Рамана в сторону центра, до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

11. На проспекте Гейдара Алиева: от станции метро "Кероглу" до Центра ASAN Xidmət №5, на прилегающей дороге;

12. Проспект Хатаи: от пересечения с улицей Талата Шихалиева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

13. На улице Юсифа Сафарова: от пересечения с проспектом Ходжалы в обоих направлениях - проспекта Гейдара Алиева и моста Джаваншира, до пересечения с улицей 28 Мая;

14. Проспект Гара Гараева: от пересечения с улицей Ширина Мирзоева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

15. От пересечения улицы Шамси Бадалбейли с проспектом Азербайджан до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda "Formula 1"ə görə bəzi yollar bağlanıb

Самое читаемое

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi