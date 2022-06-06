В Баку в связи с "Формулой-1" перекрыт ряд дорог

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию относительно последней ситуации на дорогах столицы.
Как сообщили Report в ЦИУТ, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в Баку 10-12 июня, с 01:00 6 июня на основных улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо, будет ограничено движение транспортных средств.
Движение будет восстановлено утром 14 июня.
В настоящее время наблюдается плотность в движении транспорта на следующих дорогах:
1. На шоссе Баку-Сумгайыт: с пересечения с Ходжасанской дорогой до Бакинского международного автовокзала;
2. На Московском проспекте: от Бакинского международного автовокзала до круга 20 Января, основные и прилегающие дороги;
3. На Бинагадинском шоссе: центр – в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" до пересечения с дорогой Баладжары – Баксол;
4. На улице Ровшана Мустафаева: от круга 20 Января на основной дороге в направлении проспекта Зии Буньядова;
5. На проспекте Гасанбека Зардаби: с пересечения с улицей Мухаммеда Хиябани до круга 20 Января;
6. На Тбилисском проспекте: от круга 20 Января до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении города;
7. На проспекте Зии Буньядова: на основной дороге от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с проспектом Ататюрк, в направлении круга 20 Января;
8. На улице Аббасгулу Ага Бакиханова: от пересечения с улицей Измир до пересечения с улицей Самеда Вургуна, в направлении посольства Турции;
9. От пересечения улицы Кероглу Рагимова с улицей академика Гасана Алиева, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Аэропортовское шоссе: с отрезка на пересечении дороги Ени Рамана в сторону центра, до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;
11. На проспекте Гейдара Алиева: от станции метро "Кероглу" до Центра ASAN Xidmət №5, на прилегающей дороге;
12. Проспект Хатаи: от пересечения с улицей Талата Шихалиева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;
13. На улице Юсифа Сафарова: от пересечения с проспектом Ходжалы в обоих направлениях - проспекта Гейдара Алиева и моста Джаваншира, до пересечения с улицей 28 Мая;
14. Проспект Гара Гараева: от пересечения с улицей Ширина Мирзоева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;
15. От пересечения улицы Шамси Бадалбейли с проспектом Азербайджан до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.