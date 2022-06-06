В Баку в связи с "Формулой-1" перекрыт ряд дорог

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию относительно последней ситуации на дорогах столицы.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию относительно последней ситуации на дорогах столицы.

Как сообщили Report в ЦИУТ, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в Баку 10-12 июня, с 01:00 6 июня на основных улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо, будет ограничено движение транспортных средств.

Движение будет восстановлено утром 14 июня.

В настоящее время наблюдается плотность в движении транспорта на следующих дорогах:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт: с пересечения с Ходжасанской дорогой до Бакинского международного автовокзала;

2. На Московском проспекте: от Бакинского международного автовокзала до круга 20 Января, основные и прилегающие дороги;

3. На Бинагадинском шоссе: центр – в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" до пересечения с дорогой Баладжары – Баксол;

4. На улице Ровшана Мустафаева: от круга 20 Января на основной дороге в направлении проспекта Зии Буньядова;

5. На проспекте Гасанбека Зардаби: с пересечения с улицей Мухаммеда Хиябани до круга 20 Января;

6. На Тбилисском проспекте: от круга 20 Января до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении города;

7. На проспекте Зии Буньядова: на основной дороге от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с проспектом Ататюрк, в направлении круга 20 Января;

8. На улице Аббасгулу Ага Бакиханова: от пересечения с улицей Измир до пересечения с улицей Самеда Вургуна, в направлении посольства Турции;

9. От пересечения улицы Кероглу Рагимова с улицей академика Гасана Алиева, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Аэропортовское шоссе: с отрезка на пересечении дороги Ени Рамана в сторону центра, до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

11. На проспекте Гейдара Алиева: от станции метро "Кероглу" до Центра ASAN Xidmət №5, на прилегающей дороге;

12. Проспект Хатаи: от пересечения с улицей Талата Шихалиева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

13. На улице Юсифа Сафарова: от пересечения с проспектом Ходжалы в обоих направлениях - проспекта Гейдара Алиева и моста Джаваншира, до пересечения с улицей 28 Мая;

14. Проспект Гара Гараева: от пересечения с улицей Ширина Мирзоева до пересечения с проспектом Гейдара Алиева;

15. От пересечения улицы Шамси Бадалбейли с проспектом Азербайджан до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.