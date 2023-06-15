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В Баку в средней школе № 176 произошел пожар

В Баку в средней школе № 176 произошел пожар На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в средней школе № 176, расположенной на проспекте Иншаатчилар в Ясамальском районе Баку, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Ясамальской районной пожарной части Гос
Происшествия
15 июня 2023 г. 02:24
В Баку в средней школе № 176 произошел пожар

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в средней школе № 176, расположенной на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Ясамальской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, в результате проведенных оперативных мер пожар был потушен за короткое время.

В результате пожара на площади 20 кв.м в подвале трехэтажного здания школы сгорели парты, шкафы и другое оборудование, в том числе 7 погонометров электропроводки, проведенной через подвал.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар не перешел в здание школы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 176 nömrəli orta məktəbdə yanğın olub

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