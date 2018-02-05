В Баку в школе-лицее произошел инцидент

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Функционирующая в Баку школа-лицей №220 распространила информацию об инциденте, произошедшем в данном учебном заведении.

Согласно поступившей в Report из учебного заведения информации, 29-го января некто по имени Рза Рзаев, представившийся братом замдиректора Зейнаб Рзаевой, вошел в кабинет директора и не имея никаких полномочий в грубой форме вмешался в дела школы, затем оскорбил и пригрозил директору:

«Данное событие произошло в присутствии свидетелей. Материалы видеокамер из кабинета директора, а также соответствующий акт уже представлены в правоохранительные органы.

Причиной инцидента стало решение директора школы-лицея №220, о котором тот сказал своему заместителю Зейнаб Рзаевой 29 января 2018-го года. Согласно решению, со II половины года будут введены изменения в полномочия заместителей директора по учебно- воспитательным делам. Узнав, что данным решением не предусмотрено повышение зарплат, Зейнаб Рзаева выразила свой протест директору.

Кроме того, выяснилось, что заместитель директора подготовила список с именами учителей, у которых в школе требовали денег и передала его СМИ. Для расследования данного случая также поступило обращение».

В информации отмечено, что 1-го февраля 2018-го года в школе-лицее №220 с участием сотрудников Управления образования города Баку и учителей учебного заведения было организовано собрание. Отмечается, что все соответствующие заявления преподавателей безосновательны.

На данный момент расследование по данному факту ведется также со стороны вышеупомянутого управления.