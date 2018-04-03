В Баку в санатории, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар, 7 человек отравились

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В санатории "Гилавар", расположенном в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, произошел пожар.

Как сообщает Report, в санатории, где проживают вынужденные переселенцы, сгорел дом, принадлежащий Саиде Сафаровой.

В результате пожара на первом этаже дом пришел в полную негодность. Во время пожара пострадали и другие дома.

Во время пожара легкое отравление получили 7 человек, включая 2 детей. Они были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медцентра №1.

Как сообщили Report в токсикологическом отделении, сегодня они будут отпущены домой.