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    В Баку в санатории, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар, 7 человек отравились

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В санатории "Гилавар", расположенном в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, произошел пожар.

    Как сообщает Report, в санатории, где проживают вынужденные переселенцы, сгорел дом, принадлежащий Саиде Сафаровой.

    В результате пожара на первом этаже дом пришел в полную негодность. Во время пожара пострадали и другие дома.

    Во время пожара легкое отравление получили 7 человек, включая 2 детей. Они были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медцентра №1. 

    Как сообщили Report в токсикологическом отделении, сегодня они будут отпущены домой.

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