О нас

В Баку в салоне красоты совершено убийство

В Баку в салоне красоты совершено убийство В одном из салонов красоты Баку совершено убийство.
Происшествия
13 апреля 2023 г. 13:27
В Баку в салоне красоты совершено убийство

В одном из салонов красоты Баку совершено убийство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сегодня около 12:40 в полицию поступила информация о том, что в одном из салонов красоты в поселке Расулзаде Бинагадинского района режуще-колющим предметом зарезана Айгюн Гариб гызы Юсифовой 1986 года рождения.

Отмечено, что в совершении преступления на почве семейно-бытового конфликта подозревается муж убитой - Исрафил Дурсун оглы Юсифов, 1980 года рождения. После убийства жены он явился в полицию с повинной.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda gözəllik salonunda qadın qətlə yetirilib

Экслюзивные новости

Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi