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В Баку в салоне красоты совершена кража

В Баку в салоне красоты совершена кража В одном из столичных салонов красоты произошла кража.
Происшествия
10 июня 2021 г. 17:45
В Баку в салоне красоты совершена кража

В одном из столичных салонов красоты произошла кража.

Как сообщает Report, кража была совершена на территории Насиминского района Баку.

Из салона красоты был украден кошелек, в котором находились 600 манатов, банковская карта и удостоверение личности.

В результате проведенных сотрудниками Насиминского районного отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении кражи Н.Халилова.

В ходе расследования выяснилось, что задержанная украла из сумки клиентки салона красоты Р.Гафаровой кошелек.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gözəllik salonundan oğurluq edilib

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