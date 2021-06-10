В Баку в салоне красоты совершена кража

В одном из столичных салонов красоты произошла кража.

В одном из столичных салонов красоты произошла кража.

Как сообщает Report, кража была совершена на территории Насиминского района Баку.

Из салона красоты был украден кошелек, в котором находились 600 манатов, банковская карта и удостоверение личности.

В результате проведенных сотрудниками Насиминского районного отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении кражи Н.Халилова.

В ходе расследования выяснилось, что задержанная украла из сумки клиентки салона красоты Р.Гафаровой кошелек.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.