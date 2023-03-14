В Баку в результате столкновения грузовых автомобилей погиб водитель

В Баку столкнулись два грузовых автомобиля марки Ford.

В Баку столкнулись два грузовых автомобиля марки Ford.

Как сообщает Report, ДТП произошло накануне на дороге Кюрдаханы-Пиршаги в Сабунчинском районе столицы.

Грузовик марки Ford, за рулем которого находился Казымов Рамин Хагани оглу, столкнулся с грузовиком той же марки, которым управлял Рахманов Агиль Ариф оглу. В результате А.Рахманов скончался на месте ДТП от полученных травм.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется расследование.