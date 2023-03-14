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В Баку в результате столкновения грузовых автомобилей погиб водитель

В Баку в результате столкновения грузовых автомобилей погиб водитель В Баку столкнулись два грузовых автомобиля марки Ford.
Происшествия
14 марта 2023 г. 09:34
В Баку в результате столкновения грузовых автомобилей погиб водитель

В Баку столкнулись два грузовых автомобиля марки Ford.

Как сообщает Report, ДТП произошло накануне на дороге Кюрдаханы-Пиршаги в Сабунчинском районе столицы.

Грузовик марки Ford, за рулем которого находился Казымов Рамин Хагани оглу, столкнулся с грузовиком той же марки, которым управлял Рахманов Агиль Ариф оглу. В результате А.Рахманов скончался на месте ДТП от полученных травм.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillər toqquşub, ölən var

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