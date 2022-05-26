В Баку в результате пожара пострадали двое сотрудников МЧС

В ходе тушения пожара в цехе на территории Наримановского района Баку пострадали двое сотрудников МЧС.

В ходе тушения пожара в цехе на территории Наримановского района Баку пострадали двое сотрудников МЧС.

Как сообщает Report, им была оказана первая медицинская помощь, состояние раненых удовлетворительное.

Сегодня в полдень на горячую линию МЧС 112 поступила информация о возникновении пожара в цехе на территории Наримановского района Баку - возле станции метро "Улдуз". На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения МЧС, а также два вертолета авиационного отряда.

Огонь удалось локализовать в 15:06.

В настоящее время продолжаются неотложные меры по полному тушению пожара.