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В Баку в результате пожара пострадали двое сотрудников МЧС

В Баку в результате пожара пострадали двое сотрудников МЧС В ходе тушения пожара в цехе на территории Наримановского района Баку пострадали двое сотрудников МЧС.
Происшествия
26 мая 2022 г. 16:01
В Баку в результате пожара пострадали двое сотрудников МЧС

В ходе тушения пожара в цехе на территории Наримановского района Баку пострадали двое сотрудников МЧС.

Как сообщает Report, им была оказана первая медицинская помощь, состояние раненых удовлетворительное.

Сегодня в полдень на горячую линию МЧС 112 поступила информация о возникновении пожара в цехе на территории Наримановского района Баку - возле станции метро "Улдуз". На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения МЧС, а также два вертолета авиационного отряда.

Огонь удалось локализовать в 15:06.

В настоящее время продолжаются неотложные меры по полному тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı güclü yanğında FHN-in 2 əməkdaşı xəsarət alıb

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