В Баку в результате отравления алкоголем скончался мужчина

В Баку мужчина скончался от отравления алкогольным напитком в ресторане.

Как передает Report, 23 декабря в правоохранительные органы поступила информация, что Байрамов Сархан Ниязи оглу был госпитализирован в Клинический медцентр с диагнозом отравление и позднее скончался в больнице.

Расследование Наримановской районной прокуратуры установило, что С.Байрамов вместе с родственником Джалалом Гамзаевым 21 декабря потребил продукты питания и различные алкогольные напитки в расположенном на территории Наримановского района ресторане Baku Voice Rooms, а после в ресторане Baku City на территории Насиминского района. Спустя некоторое время самочувствие мужчин ухудшилось, 23 декабря С.Байрамов был доставлен в Клинический медцентр, а Дж.Гамзаев – городскую клиническую больницу №3.

В результате С.Байрамов скончался в больнице, Дж.Гамзаев находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Неизвестно в котором из двух ресторанов произошло отравление.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), ведется расследование.