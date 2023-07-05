В Баку в результате отказа тормозов автобуса повреждены девять автомобилей

Минувшим днем в Баку на выходе из метро "Проспект Азадлыг" на улице С.С.Ахундова произошло дорожно-транспортное происшествие, вызванное отказом тормозов автобуса марки Daewoo с номерным знаком 10-ТГ-828. В результате ДТП погибших нет, повреждено девять ав

Минувшим днем в Баку на выходе из метро "Проспект Азадлыг" на улице С.С.Ахундова произошло дорожно-транспортное происшествие, вызванное отказом тормозов автобуса марки Daewoo с номерным знаком 10-ТГ-828. В результате ДТП погибших нет, повреждено девять автомобилей.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

"К сожалению, в последнее время участились случаи перевозки пассажиров неисправными автобусами и маршрутками. В целях обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения возможных серьезных аварий Главное управление государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории республики, чтобы они серьезно контролировали осмотр технического состояния автобусов и микроавтобусов до начала рейса, особенно в летние месяцы должен быть усилен контроль за прохождением медосмотров и режимами работы водителей", - говорится в сообщении.