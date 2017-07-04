В Баку в результате возгорания в общежитии пострадали 5 человек - ФОТО

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 5-ом этаже общежития по улице Саттара Бахлулзаде 39 в Бинагадинском районе, где поселились беженцы и вынужденные переселенцы.

В результате пожара в общежитии из-за короткого замыкания повреждения различной степени тяжести получили 5 человек.

Один из пострадавших сотрудник 4-го Отделения Бинагадинского районного управления полиции. Он на карете скорой помощи доставлен в больницу. Другим четырем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Отметим, что в связи с происшествием жители дома эвакуированы. Для тушения пожара были привлечены 6 пожарных машин и живая сила. Дополнительно для обеспечения безопасности жителей, на место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

Отметим, что жители первого, второго, третьего и четвертого этажей уже вернулись в свои дома. На 5-ом этаже здания в результате пожара полностью выгорели 3 квартиры.