Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в результате сильного ветра несколько деревьев вырвало с корнем.

Как сообщает Report, сильный ветер стал причиной падения двух деревьев в Ясамальском и Хатаинском районах.

Так, в Хатаинском районе, перед зданием, где проживают беженцы и вынужденные переселенцы, расположенном на улице Генерала Шихлинского, под воздействием ветра упало дерево с крупными стволами. В результате был нанесен серьезный ущерб строению. Два балкона под тяжестью дерева обрушились. Жители дома обратились в управление по озеленению и охране растений. Вырванное с корнями дерево продолжает оставаться на месте.

Другое дерево ветер вырвал с корнем и повалил на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе. Дерево упало на предназначенный для пешеходов тротуар и тем самым создало препятствие для передвижения пешеходов на тротуаре.