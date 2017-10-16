В Баку в результате несчастного случая погиб сотрудник компании, занимающейся техническим обслуживанием лифтов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В результате несчастного случая погиб сотрудник ООО Verti - компании, занимающейся техническим обслуживанием лифтов в различных зданиях в Баку.

Как сообщили Report в компании, сегодня утром при проведении ремонтных работ в шахте лифта в административном здании в Наримановском районе в результате несчастного случая погиб сотрудник компании Орхан Ахмедов.

Как отметили в ООО Verti, во время работы на стоявшем на 2 этаже здания лифте он по неизвестным причинам упал на площадку между 1 и -1 этажом. В результате несчастного случая мужчина скончался на месте происшествия.

После осмотра тела в присутствии сотрудников прокуратуры Наримановского района Баку, оперативная группа МЧС извлекла труп из шахты и передала для проведения медэкспертизы.

Расследование по факту продолжается.