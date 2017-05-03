В Баку в результате массовой драки пострадали несколько человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой пострадали трое человек.
Как сообщает Report, происшествие имело место в поселке Балаханы.
Пятеро неизвестных вступили в рукопашную драку с 26-летним Алиевым Вилаятом Аллахверян оглу, 52-летним Алиевым Хашимом Маши оглу и 30-летним Алиевым Эльнуром Джаббар оглу. В результате названные лица были госпитализированы с различными телесными травмами.
По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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