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    В Баку в результате массовой драки пострадали несколько человек

    Происшествие имело место в поселке Балаханы

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой пострадали трое человек.

    Как сообщает Report, происшествие имело место в поселке Балаханы.

    Пятеро неизвестных вступили в рукопашную драку с 26-летним Алиевым Вилаятом Аллахверян оглу, 52-летним Алиевым Хашимом Маши оглу и 30-летним Алиевым Эльнуром Джаббар оглу. В результате названные лица были госпитализированы с различными телесными травмами.

    По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.

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