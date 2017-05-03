В Баку в результате массовой драки пострадали несколько человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой пострадали трое человек.

Как сообщает Report, происшествие имело место в поселке Балаханы.

Пятеро неизвестных вступили в рукопашную драку с 26-летним Алиевым Вилаятом Аллахверян оглу, 52-летним Алиевым Хашимом Маши оглу и 30-летним Алиевым Эльнуром Джаббар оглу. В результате названные лица были госпитализированы с различными телесными травмами.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.