В Баку в результате драки между студентками пострадал один человек

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в высшем учебном заведении завязалась драка между студентками.

Как сообщает Report, драка произошла во II учебном здании Азербайджанского государственного экономического университета в Наримановском районе.

19-летняя Бабаева Сема Тахир гызы поспорила с подругой-сокурсницей. В результате между ними завязалась рукопашная драка. С. Бабаева была избита и получила ранение в лицо. Она была госпитализирована.

По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.