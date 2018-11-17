В Баку в ресторане произошел пожар, 20 человек эвакуированы

© Report https://report.az/storage/news/fe67754bef684d6ecb3d8d68502d9cb3/117fd018-d8ca-41c0-8dfb-e4e68e26469e_292.jpg

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку на первом этаже двухэтажного здания (1 этаж функционирует как ресторан, 2 этаж как отель) на кухне ресторана сгорели 3 квадратных метра площади.

Как сообщили Report из МЧС, во время пожара 20 человек были эвакуированы пожарными в безопасное место.

Остальная часть ресторана и здание были защищены от огня, пожар локализован. Пострадавших нет.