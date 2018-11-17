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    В Баку в ресторане произошел пожар, 20 человек эвакуированы

    © Report

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку на первом этаже двухэтажного здания (1 этаж функционирует как ресторан, 2 этаж как отель) на кухне ресторана сгорели 3 квадратных метра площади.

    Как сообщили Report из МЧС, во время пожара 20 человек были эвакуированы пожарными в безопасное место.

    Остальная часть ресторана и здание были защищены от огня, пожар локализован. Пострадавших нет.

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