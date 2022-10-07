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В Баку в рамках проекта благоустроен еще один двор

В Баку в рамках проекта благоустроен еще один двор 7 октября в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.
Происшествия
7 октября 2022 г. 14:59
В Баку в рамках проекта благоустроен еще один двор

7 октября в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, обновленный двор, расположенный по адресу Насиминский район, 5-ый микрорайон, улица Асифа Магеррамова, 64 и улица 20 Января 4/66, охватывает многоэтажные здания, в которых проживают 1500 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

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