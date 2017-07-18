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    Установлена личность погибшего во время пожара в пункте химчистки в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Пожар локализован© Report.az

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшего во время пожара в пункте химчистки на улице Джафара Джаббарлы 28 в Баку.

    Как сообщает Report, 67-летний погибший - Мустафа Лейсан оглу Юсубов.

    Еще один человек получил ранения.

    *** 11:05

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку потушен пожар в пункте химчистки на улице Джафара Джаббарлы 28.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, с момента поступления информации на место происшествия были привлечены пожарные бригады.

    В 9:26 пожар был полностью потушен.

    Тело оставшегося внутри и погибшего от отравления дымом лица было передано в соответствующие структуры.

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